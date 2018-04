Vasco vence o Paraná e se isola na liderança da Série B Em uma partida difícil, truncada, marcada por 12 cartões amarelos e um vermelho, o Vasco, com 10 jogadores, derrotou o Paraná por 2 a 1, nesta sexta-feira, em São Januário, e retomou a liderança da Série B. O time cruzmaltino chega a 46 pontos, três a frente do Guarani. Os paranaenses permanecem com 28, na 12.ª colocação.