Vasco vence Olaria e se classifica Beneficiado pelos resultados negativos de Botafogo e Portuguesa, o Vasco garantiu sua vaga nas semifinais da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. A classificação veio na noite desta quarta-feira, com a vitória sobre o Olaria, por 2 a 1, na Rua Bariri. Classificado como o segundo colocado no grupo A, atrás apenas do Volta Redonda (adversário do Flamengo), o Vasco irá jogar agora contra o Fluminense. O clássico está marcado para sábado, no Maracanã, e vale vaga na final da Taça Rio. O jogo desta quarta-feira poderia ter sido o último da carreira de Romário. Afinal, ele pensa em se aposentar ao final do Campeonato Carioca e o Vasco corria sério risco de ser eliminado. Mas o veterano atacante de 39 anos cobrou mais ?atitude? do time no intervalo e comandou a vitória vascaína dentro de campo. Assim, logo no começo do segundo tempo, o lateral-direito Claudemir cobrou falta aos 11 minutos e abriu o placar para o Vasco. Depois, aos 23, Romário marcou o seu, aumentando a vantagem para 2 a 0. Como até mesmo um empate significaria o rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Carioca, o Olaria foi com tudo para o ataque. A tática funcionou e, aos 25 minutos, o meia Valtinho bateu falta e descontou. "Papai do céu mais uma vez olhou para mim. Como sempre falo, eu sou o cara", afirmou Romário ao final da partida, feliz da vida pela classificação vascaína. Sorte - Dois resultados favoreceram o Vasco na última rodada de classificação da Taça Rio. O Botafogo ficou nos 3 a 3 com a Cabofriense e terminou com 11 pontos, o mesmo que os vascaínos, que levaram vantagem no saldo de gols. Já a Portuguesa perdeu para o Madureira por 1 a 0 e acabou com 9 pontos. No outro jogo da rodada, o Americano superou o Friburguense por 1 a 0.