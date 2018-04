Vasco vence Portuguesa de virada no Canindé

O time paulista abriu o placar com Dinei, no começo do primeiro tempo, mas o Vasco virou na etapa final com Gian, Adriano e Elton, de pênalti, levando os três pontos para o Rio de Janeiro.

A derrota marcou a estreia do técnico René Simões, que assumiu o lugar de Paulo Bonamigo. Com quatro derrotas consecutivas, a Lusa caiu apara a sétima colocação, com 27 pontos, ficando a três do Ceará, primeiro no G-4, grupo de acesso. ?Nosso elenco é de primeira qualidade. O que falta é confiança?, atestou o treinador depois do jogo, apostando numa recuperação do time no returno.

Por outro lado, o Vasco chegou aos 36 pontos, assim como o Atlético-GO, mas leva desvantagem em número de vitórias (11 a 10) e, com isso, é o vice-líder.

O primeiro tempo teve emoções no começo, quando Dinei fez o primeiro gol da Portuguesa, logo aos 4 minutos. Após receber de Preto, ele virou rápido e chutar rasteiro. O goleiro Fernando Prass impediu duas vezes que o time paulista ampliasse. Além disso, Dinei cabeceou uma bola no travessão nos últimos minutos. O goleiro Fábio também salvou a Lusa por duas vezes.

O segundo tempo teve amplo domínio vascaíno, que marcou três gols. O empate aconteceu aos 12 minutos com o zagueiro Gian. Ele escorou de cabeça após cobrança de falta feita por Carlos Alberto. O segundo gol foi de Adriano, aos 37 minutos. O atacante tocou para o gol vazio após jogada de Alex Teixeira, que cruzou pelo lado direito. O terceiro foi de Elton, em cobrança de pênalti, aos 49 minutos.

Pela 19.ª rodada, a última do primeiro turno, a Portuguesa encara o lanterna Campinense, na próxima terça-feira, às 21 horas, no Estádio Amigão, em Campina Grande. Por outro lado, o Vasco recebe o Ipatinga, sexta-feira, às 21 horas, no Estádio do

Maracanã, no Rio.

FICHA TÉCNICA:

Portuguesa 1 x 3 Vasco

Portuguesa - Fábio; Fernandinho (Simão), Bruno Rodrigo, Thiago Gomes e Anderson Paim; Ygor, Acleisson, Preto e Fellype Gabriel (Héverton); Dinei (Kempes) e Edno. Técnico - René Simões.

Vasco - Fernando Prass; Mateus (Amaral), Vilson, Gian e Ernani; Nilton (Adriano), Souza, Carlos Alberto (Rafael Morisco) e Enrico; Alex Teixeira e Elton. Técnico - Dorival Júnior.

Gols - Dinei, aos quatro minutos do primeiro tempo; Gian, aos 12, Adriano, aos 37, e Elton (pênalti), aos 49 minutos do segundo tempo.

Árbitro - André Luiz de Freitas Castro (GO).

Cartões amarelos - Bruno Rodrigo, Acleissom, Edno, Héverton, Mateus e Souza.

Cartões vermelhos - Ygor, Thiago Gomes, Preto e Ernani.

Renda - R$ 159.615,00.

Público - 9.462 pagantes.

Local - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).