Vasco vence São Cristovão em jogo-treino O Vasco venceu hoje o São Cristovão, por 3 a 0, em jogo-treino realizado no centro de treinamento do clube, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Os gols foram marcados pelo zagueiro Wescley e pelos atacantes Leo Macaé e Valdir. Este último, ficou satisfeito com o trabalho. "O treino foi bom. Estou bem e pronto para estrear. Espero que seja com vitória e, quem sabe, com gol", afirmou Valdir. O treinamento também foi proveitoso para Leo Macaé. Ele entrou no segundo tempo e pode ganhar a vaga de Anderson, que vem atuando como titular. O técnico Geninho, porém, só vai definir a dupla de ataque na sexta-feira.