Vasco vence São Paulo em São Januário A diretoria do São Paulo pretende pedir à CBF que libere Edcarlos, Fábio Santos e Diego Tardelli ? convocados pela seleção sub-20 ?, para o jogo contra o Palmeiras, quarta-feira. Nem precisa. Os três foram os piores na derrota para o Vasco, por 3 a 1, neste domingo, em São Januário: o zagueiro fez gol contra ? anotado para Alex Dias ?, o lateral não acertou um cruzamento e o atacante só perdeu gols. Mesmo contra dez jogadores ? Romário apenas ficou em impedimento a partida toda ?, os paulistas mostraram futebol tímido, deixando a torcida preocupada para o duelo decisivo pela Taça Libertadores, na quarta-feira. O time de Paulo Autuori começou bem e teve a colaboração da defesa do Vasco para abrir o placar. Aos 2 minutos, Cicinho cobrou falta da esquerda, Danilo subiu sem marcação e cabeceou para as redes. O Vasco não se abalou e passou a dominar o meio-campo, já que Josué e Mineiro não repetiram a boa atuação da vitória sobre o Palmeiras, semana passada. Para sorte do São Paulo, Cicinho chegava com perigo ao ataque. Aos 16, fez ótima tabela com Tardelli, mas o atacante chutou cruzado, para fora. Os cariocas chegavam com perigo pelas laterais, mas chegaram ao empate numa jogada pelo meio. Aos 36, com total liberdade, Coutinho dominou a bola, passou fácil por Danilo e Josué, e bateu forte da entrada da área. Rogério Ceni foi surpreendido pelo efeito da bola e não conseguiu fazer a defesa. Antes do intervalo, o São Paulo criou oportunidades, com Danilo e Tardelli, mas desperdiçou. Os são-paulinos reconheceram o defeito. ?O Tardelli e eu perdemos muitas chances de gols. Num jogo difícil, isso não pode acontecer?, admitiu Danilo. Logo no início do segundo tempo, em nova falha da defesa paulista, o Vasco virou. Alex Dias partiu em velocidade, Renan não conseguiu alcançá-lo e permitiu que finalizasse pelo alto, sem chance para Rogério Ceni. Quando o time do Morumbi tentava empatar, outro vacilo da defesa decidiu o jogo. Aos 21, Alex Dias cruzou mal, mas Edcarlos contribuiu e desviou, de cabeça, para o fundo do gol. O árbitro anotou o gol para o vascaíno. Com o panorama resolvido, uma das caras novas do São Paulo entrou em campo: Davi, ex-Paulista, de Jundiaí, que quase não teve tempo de mostrar futebol, mas pode ser uma alternativa para reforçar o elenco, na seqüência da Libertadores e do Brasileiro. Já que o assunto é contratações, nesta segunda-feira a diretoria apresenta o lateral-direito Michel. Muito pouco para levar a equipe a conquistar alguma coisa este ano.