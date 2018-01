Vasco: Vice garante Romário até sexta O atacante Romário está bem próximo de oficializar seu retorno ao Vasco. De acordo com José Luís Moreira, vice-presidente de futebol do clube, "pequenos detalhes" separam o craque de disputar mais um Campeonato Carioca com a camisa vascaína. O impasse, segundo o dirigente, vai ser resolvido até sexta-feira para o artilheiro enfrentar a Portuguesa, domingo, em São Januário, na primeira rodada do Estadual. Moreira não revelou o que falta para o Vasco entrar em acordo com Romário. Explicou apenas que existem algumas pendências em relação à questão financeira, mas, otimista, disse que as negociações estão bem avançadas. "Ele vai estar em campo no jogo contra a Portuguesa", declarou o dirigente vascaíno. Problema cardíaco - O meia Ygor passou por um susto nesta quarta-feira. Ele soube, por meio de um exame realizado em um hospital do Rio, que tem uma arritmia cardíaca. O jogador vai ser submetido a um cateterismo - exame que possibilita uma análise mais bem detalhada do coração -, mas segundo os médicos do clube deve voltar aos treinos num prazo de cinco dias.