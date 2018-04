Vasco vira e bate o Goiás por 3 a 2 no Serra Dourada

O Vasco da Gama virou e bateu o Goiás por 3 a 2, nesta quarta-feira à noite no Serra Dourada (GO) e assumiu a 9.ª posição com 47 pontos ganhos no Brasileirão. A derrota só não afundou na zona de rebaixamento o Goiás porque o Corinthians perdeu para o Flamengo. Mesmo assim, o alviverde precisa somar oito pontos, nos próximos quatro jogos, para não cair em 2008. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Na próxima rodada, o Goiás enfrenta o Paraná Clube, sábado no estádio Durival de Brito e Silva, em Curitiba (PR). Já o Vasco da Gama recebe o Internacional (RS), domingo no estádio de São Januário (RJ). Comandados por Paulo Baier os goianos mostraram, nos primeiros minutos da etapa inicial, disposição para vencer. Adiantou a marcação para dificultar a saída de bola dos cariocas e aproveitar os buracos da marcação confusa. Aos 8 minutos, Fabiano Oliveira fez uma jogada individual em velocidade, invadiu a área, driblou o goleiro mas escorregou. Harison aproveitou a sobra e abriu o placar para o Goiás: 1 a 0. Goiás 2 Harlei, Vítor, Ernando, Paulo Henrique e André Leone; Amaral, Fábio Bahia, Cléber Goiano (Wendell) e Paulo Baier ; Harison (Elson ) e Fabiano Oliveira (Rinaldo ) Técnico: Márcio Araújo Vasco 3 Cássio, Wagner Diniz, Luisão (Júlio Santos), Jorge Luiz e Rubens Júnior ; Amaral, Thiaguinho (André), Leandro Bonfim (Perdigão) e Conca; Alan Kardec e Leandro Amaral Técnico: Valdir Spinoza Gols: Harison aos 8 minutos, Alan Kardec aos 31 minutos, Leandro Amaral aos 41 minutos do primeiro tempo; Alan Kardec aos 25 minutos, Alan Kardec aos 32 minutos do segundo tempo Árbitro: Alicio Pena Júnior (MG-Fifa) Renda: R$ 83.792,50 Público: 15.951 pagantes Estádio: Serra Dourada O jogo parecia fácil mas o Vasco reagiu e virou, contra-atacando sem medo e em velocidade. O empate veio aos 31 minutos com Alan Kardec escorou de cabeça cruzamento de Conca e acertou o canto direito de Harlei. Aos 41 minutos Leandro Amaral aproveitou falha de Harlei para encobrir e virar para 2 a 1. No segundo tempo o Goiás demonstrou que reagiria, tocando a bola e atacando com velocidade. Mas se expôs, abrindo a defesa, e o tiro de misericórdia, que afundou o alviverde na zona de rebaixamento, veio aos 25 minutos. Leandro Amaral entrou livre, mas rolou para Alan Kardec que bateu cruzado para fazer 3 a 1. Aos 32 minutos, Paulo Baier lançou Wendell que superou dois defensores, bateu forte no canto de Cássio e diminuiu para 3 a 2 - um placar dramático para o time que pretendia vencer para criar uma blindagem contra a zona de descenso.