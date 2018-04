Vasco vira e segue na briga por vaga na Copa São Paulo

Em grande estilo, o Vasco virou para cima do Atlético Sorocaba por 3 a 2, nesta terça-feira, em Araras, e se manteve com chances de classificação na Copa São Paulo de Futebol. O jogo foi válido pela segunda rodada do Grupo O.

Após sair atrás do marcador - Hiago fez para o time sorocabano -, o Vasco precisou de apenas 13 minutos na segunda etapa para virar e garantir a vitória. Roni empatou o jogo aos três minutos. Logo depois, aos sete, Willen empatou de cabeça. E o mesmo Willen marcou de pênalti aos 13. No final, Alan Junior ainda diminuiu, também em cobrança de pênalti.

A vitória deixou o Vasco na segunda colocação com quatro pontos, mas com um gol de saldo a menos que o líder CFZ/Brasília (2 a 1). O time candango, após empatar com os cariocas na estreia, bateu o União São João por 3 a 1, na partida preliminar. Ronael, Carlai (com um gol olímpico) e Marcos Fernando fizeram para o CFZ, enquanto Ribeiro descontou para o União, já eliminado.

A segunda rodada da Copa São Paulo prossegue nesta quarta com 32 jogos. Outros dez encerram a rodada na quinta.