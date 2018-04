Vasco visita o Racing para se manter vivo no Grupo E da Copa Libertadores

O Vasco vai em busca da primeira vitória na atual edição da Copa Libertadores. Depois de perder na estreia e empatar na rodada seguinte, o time carioca visitará o Racing nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), no estádio El Cilindro, em Avellaneda, na região metropolitana de Buenos Aires, na Argentina, em duelo válido pelo Grupo E da competição continental.

A equipe comandada pelo técnico Zé Ricardo ocupa a terceira colocação na chave com apenas um ponto somado e enfrentará o time argentino, que atualmente está na liderança, com quatro. Uma vitória do Vasco embola a briga pela classificação. Um tropeço dos cariocas pode deixar a vaga bem mais distante.

Zé Ricardo realizou um treino em Buenos Aires, no Centro de Treinamento do Boca Juniors, antes da partida. Na movimentação tática, a equipe teve uma série de novidades em relação ao time que começou em campo na estreia do Campeonato Brasileiro, na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético Mineiro no último domingo.

O lateral-direito Rafael Galhardo deixou a equipe. Em seu lugar, Yago Pikachu foi deslocado para o setor. A vaga aberta no meio de campo será ocupada pelo volante Bruno Silva. No ataque, o argentino Andrés Ríos deve ficar com a vaga do equatoriano Riascos.

O treinador pediu ao time concentração do início ao fim. "O Racing é um time que pressiona bastante e que possui dois homens de frente com muita capacidade de decisão, que são o Centurión e o Lautaro Martinez. Teremos que suportar a pressão que vão fazer, até porque o Racing colocará um pé na classificação se vencer a partida. É um jogo fundamental para nós. Precisamos estar do primeiro ao último minuto com um alto nível de concentração", afirmou.

O Racing venceu o Cruzeiro na estreia da competição, em casa, pelo placar de 4 a 2 e, como Zé Ricardo afirmou, pode encaminhar a vaga para a próxima fase com um novo triunfo sobre clube brasileiro. Para a partida, o técnico Eduardo Coudet não poderá contar com o meio-campista Diego González, expulso no empate por 1 a 1 com a Universidad de Chile, na última rodada, em Santiago. Matias Zaracho será o substituto.