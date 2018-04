Vasco volta a treinar neste sábado para acertar o time

Casa do Vasco, São Januário fechou as portas nesta sexta por causa do feriado do Dia dos Finados. Por essa razão, os jogadores receberam folga, mas neste sábado de manhã farão o último treino para a partida de domingo, contra o Internacional, no Rio. O técnico Valdir Espinosa pretende repetir a escalação do time que derrotou o Goiás, por 3 a 2, na quarta-feira, no Estádio Serra Dourada. Ele gostou da atuação da equipe e espera que o ritmo não caia. Ele aprovou o espírito de entrega do grupo, que teve forças para reagir e virou a partida. O treinador dará um aviso aos jogadores: não quer ver ninguém acomodado. Até porque o Vasco só está seis pontos à frente do primeiro colocado da zona de rebaixamento. Novidade Dirigentes do Vasco viajaram para Portugal, a fim de fazer parceria com o Benfica.