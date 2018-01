Vasco volta sem Marques e Petkovic Sem o atacante Marques e o meia Petkovic, os jogadores do Vasco se reapresentam amanhã para o início da pré-temporada. Ambos os atletas foram beneficiados pela diretoria e ganharam mais uma semana de folga. Uma das expectativas no Vasco é pela reapresentação do meia Ramon. O jogador ainda não renovou seu contrato com o clube, que lhe deve cerca de R$ 400 mil. Apesar da dívida, o atleta prometeu estar presente amanhã junto com os demais companheiros. O Vasco realiza a pré-temporada em seu centro de treinamentos, o Vasco-Barra, na Barra da Tijuca, zona oeste, até o dia 18 de janeiro, véspera da estréia no Campeonato Estadual. E um dos principais problemas do técnico Antônio Lopes está na defesa. Lopes perdeu os titulares Marcelo, suspenso por um resultado positivo de doping, Géder e Rogério Pinheiro, que ainda não renovaram seus contratos. Para seus lugares, o treinador vai iniciar o trabalho com os recentes contratados Alex, Silva e Domingos. Amanhã, sai a lista com os atletas dispensados por Lopes. O objetivo do treinador é o de trabalhar com no máximo 28 jogadores.