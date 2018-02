Vasco x Americano vale vaga à final O Vasco nunca perdeu por mais de dois gols de diferença para o Americano. A maior derrota do time vascaíno aconteceu em 1983, em São Januário, quando a equipe de Campos venceu por 2 a 0. Neste domingo, às 16 horas, no Maracanã, a equipe vascaína poderá perder por até três gols que estará classificada para as finais da competição. O atacante Marques é a única dúvida do técnico Antônio Lopes. Ele sente dores na coxa, mas não preocupa os médicos do Vasco. Segundo o doutor Fernando Mattar, o jogador recebeu uma pancada na vitória sobre o Itabaiana-SE, na quarta-feira, pela Copa do Brasil, e só reclamou das dores na sexta-feira. Enquanto Marques não deve desfalcar o Vasco, o mesmo não se pode dizer do seu companheiro de ataque, Valdir, que atravessa fase ruim. Ele sofreu estiramentos em ambas as coxas e foi vetado pelos médicos. Seu substituto será o jovem Cadu. A outra opção, Souza, não vem agradando ao treinador. Além disso, Cadu tem entrado no decorrer dos jogos e mudado consideravelmente o desempenho do Vasco. Contra o Itabaiana-SE, por exemplo, ele substituiu Léo Lima, no segundo tempo, melhorou o time e ainda marcou dois dos quatro gols vascaínos. O Americano vai tentar surpreender o Vasco nos contra-ataques. O técnico Gaúcho admitiu a dificuldade em marcar três gols no adversário, mas tentou transmitir otimismo para os atletas. Ele acredita que poderá obter a vaga se seu time conseguir abrir vantagem de dois gols ainda no primeiro tempo. Se em campo o time não deve apresentar nenhum reforço, fora dele é certa a presença do presidente da Federação de Futebol do Rio, Eduardo Viana, no Maracanã. Ele não nega e nem esconde ser torcedor fanático da equipe campista.