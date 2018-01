Vasco x Botafogo termina empatado Em um jogo de várias emoções para os torcedores, Vasco e Botafogo empataram, por 1 a 1, neste domingo à noite, pela terceira rodada do primeiro turno do Campeonato Carioca. O resultado premiou ambas equipes, que fizeram um confronto equilibrado, com várias oportunidades de gol. O empate retratou bem a partida que teve dois tempos distintos. No primeiro, o domínio foi do Botafogo e na etapa seguinte foi a vez de o Vasco atuar melhor e superar o adversário. Em uma falha da defesa vascaína, o Alvinegro marcou seu gol, aos 16 minutos, após o atacante Alex Alves ficar livre de marcação na área e chutar forte de direita. A vantagem alvinegra desestruturou os jogadores do Vasco, que passaram a cometer erros primários de passes. Nem mesmo a empolgação do atacante Romário, que completou 39 anos no sábado, ajudou o time. Mas, no segundo tempo, o técnico do Vasco, Joel Santana, realizou duas modificações, Rubens e Róbson Luis, nos lugares de Júnior e Leozinho, respectivamente, e melhorou a equipe. O time de São Januário criou várias oportunidades e, aos 22 minutos, empatou a partida, em um belo gol do atacante Alex Dias. Após receber um passe de Romário, o jogador deu um chapéu no goleiro Jéfferson e, antes de a bola cair, a tocou de cabeça para o gol. A forte marcação realizada pelas equipes resultaram em vários lances de violência. Tantas faltas ocasionaram as expulsões do meia alvinegro Leandro Carvalho, aos 28 minutos, e do zagueiro vascaíno Fabiano, aos 30 minutos. Antes de o jogo terminar, o Botafogo ainda acertou a bola na trave do Vasco, em cobrança de falta do meia Juca. Já os vascaínos deixaram de passar à frente do marcador após o lateral-esquerdo Thiago Maciel ter um chute defendido por Jéfferson.