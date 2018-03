Vasco x Flamengo: decisão tensa O vice-campeonato carioca representará uma crise sem precedentes tanto para os vascaínos quanto para os flamenguistas. No Flamengo, apenas o título evita o desmonte do elenco, dividido por desavenças entre as estrelas e enfraquecido por seguidas desclassificações. Perder pela terceira vez a final para o rival será o desastre total para o Vasco, cuja auto-estima dos torcedores depende dos resultados dos confrontos com o time da Gávea. Esses são os elementos que tornam a segunda partida da final do Carioca, neste domingo, às 15 horas, no Maracanã, uma das partidas mais tensas da história do clássico. Nem os flamenguistas questionam o favoritismo do Vasco, que tem uma vantagem considerável, conquistada com a vitória por 2 a 1 no primeiro jogo. O Flamengo precisa vencer por uma diferença de dois gols para chegar ao título. Mas, nos últimos dois anos, o panorama também era favorável ao Vasco e o Flamengo conseguiu revetê-lo. O resultado pode não se repetir, mas Romário enfrenta o mesmo drama dos anos anteriores: não sabe se jogará por causa de uma contusão - o atacante também ficou de fora das duas finais e da primeira partida deste ano. Desta vez, é a panturrilha direita que ameça impedir a sua participação. Durante a semana, os médicos do Vasco demonstraram otimismo. Na sexta-feira, porém o artilheiro não estava presente no coletivo que definiria sua escalação. Se não puder jogar, Romário será substituído por Viola, absolvido durante a semana da expulsão na primeira partida, quando tirou a camisa ao comemorar um gol. A novidade vascaína é a volta do lateral-direito Clébson. A expectativa em relação ao jogo aumentou com a derrota para o Boca Juniors, na quarta-feira, que deixou o Vasco em situação difícil na Copa Libertadores. Uma prova da tensão no clube foram os portões fechados de São Januário na sexta-feira, quando todos foram proibidos pela diretoria de dar entrevista. A única informação que escapou é que o técnico Joel Santana quer uma equipe ofensiva para garantir o título ainda no primeiro tempo. Nervosismo é a palavra que descreve o ambiente no Flamengo. A desclassificação da Copa do Brasil, após o empate com o Coritiba, no Maracanã, desencadeou uma série de desabafos entre os jogadores. O iugoslavo Petkovic foi o mais criticado, com acusações de que não se empanha em campo. "Sempre dei um pouco mais nos clássicos", rebateu. Por fim, na sexta-feira, o vice-presidente de futebol do clube, Walter Oaquim, reuniu os jogadores e pediu empenho no jogo deste domingo. Ao fim do encontro, o capitão Leandro Ávila minimizou: "Não precisa estar unido para ser campeão." Se união não é pré-requisito para chegar ao título, uma defesa forte é fator fundamental. E, sem Gamarra, contundido, o técnico Zagallo terá de confiar na recuperação psicológica do zagueiro Juan, que falhou duas vezes no primeiro jogo contra o Vasco. Ao seu lado, estará Fernando. Esse é mais um dos detalhes que podem modificar a história da decisão deste domingo.