Vasco x Flu é o clássico no Maracanã O segundo clássico carioca no Campeonato Brasileiro promete ser uma partida bem disputada desde o início. Fluminense e Vasco se enfrentam, às 18 horas, no Maracanã, com ambos precisando de uma vitória para não se distanciarem dos líderes da competição. O Tricolor necessita mais ainda de um bom resultado, porque a eliminação na Copa do Brasil, na última quinta-feira, trouxe de volta o clima tenso nas Laranjeiras. O presidente do Fluminense, David Fischel, afirma que o cargo do técnico Renato Gaúcho não está sob risco. Mas é difícil acreditar nisso. No Brasil, a partir do momento em que um time começa a ter maus resultados, o culpado é sempre o treinador. Não custa lembrar que Renato Gaúcho e toda comissão técnica estiveram ameaçados de demissão antes do jogo com o Grêmio. Portanto, uma nova derrota pode significar o afastamento do treinador. O técnico do Fluminense tem sérios problemas para escalar sua equipe no clássico. Os zagueiros Rodolfo, Zé Carlos, Tinoco estão machucados e César cumpre suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Com isso, ele deve escalar Augusto e improvisar o volante Marcão na posição ou ainda optar pelo novato Antonio Carlos, de 17 anos. A boa notícia é o retorno do lateral-direito Jancarlos, recuperado de dores na coxa. A alta incidência de contusões musculares dos jogadores tricolores - somente na última semana sete atletas foram acometidos do problema - fez com que David Fischel criticasse a preparação física do elenco. "O calendário impõe isso. Fazemos de tudo para evitar estes problemas. Não fiquei chateado com as declarações do presidente", disse Helvécio Pessoa, preparador físico, ressaltando que o excessivo número de jogos e os poucos treinamentos agravam a situação. No Vasco, a classificação na Copa do Brasil, na quarta-feira, elevou o ânimo da comissão técnica e dos jogadores. O meia Danilo, autor do gol da vitória sobre o Bahia, seria titular novamente, mas como Léo Lima se recuperou de contusão, o jovem atleta ficará como opção no banco de reservas. "Estou pronto para ajudar o Vasco a conquistar os três pontos nesta partida", disse Léo Lima. O jogador não quis polemizar sobre a jogada de letra que fez na decisão do Campeonato Carioca deste ano, quando o time vascaíno foi campeão em cima do Fluminense. "Isso faz parte do passado. É claro que se tiver outra chance, vou fazer. Mas não posso ficar pensando nisso." Na oportunidade, ele fez um cruzamento de letra que deu origem ao gol decisivo do atacante Souza.