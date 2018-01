Vasco x Flu vale a afirmação Vasco e Fluminense fazem neste domingo no Maracanã o primeiro clássico da Taça Rio, às 18 horas, em situações distintas na tabela de classificação. O Tricolor lidera o Grupo B, com três pontos, já os vascaínos, no Grupo A, precisam se recuperar do empate da estréia de quarta-feira no segundo turno do Campeonato Carioca. Um mau resultado pode provocar a demissão do técnico da equipe de São Januário, Joel Santana. "Não tenho culpa de nada e a hora em que o doutor Eurico (Miranda, presidente do Vasco) não quiser mais meus serviços me manda embora", disse Joel Santana ao comentar a possibilidade de ser demitido. "O time está jogando bem, as oportunidades de gol vêm sendo criadas. O que posso fazer?" Sem receios, o técnico do Vasco culpou o trio de arbitragem pelo empate, por 2 a 2, contra o Madureira, na quarta-feira. O treinador frisou que se o time não for prejudicado novamente poderá sair vitorioso no clássico. Alheio aos problemas vascaínos, o técnico do Fluminense, Abel Braga, optou por comemorar a evolução do time. O treinador destacou que o fato de o Vasco precisar vencer ajudará o Tricolor. "O Vasco está mais necessitado de um bom resultado, do que nós. Até se o jogo terminar empatado será melhor para o Fluminense", afirmou Abel Braga. "Eles têm uma responsabilidade maior, mas não muda nada. Somos um time grande e precisamos jogar para vencer." O único problema de Braga para escalar a equipe foi a contusão do volante Preto Casagrande, que sofreu um estiramento na coxa direita. O volante Arouca ocupará vaga no meio-de-campo.