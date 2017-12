Vasco x Fluminense: muito mistério Pode ser só blefe. Mas Renato Gaúcho prepara surpresa no Vasco para o duelo com o Fluminense, hoje, às 18h10, em São Januário. O treinador vascaíno sabe que terá pela frente um dos melhores ataques do campeonato ? 75 gols ? e precisa proteger sua defesa, que levou 78 e é uma das mais vazadas. Por isso, faz mistério e joga a dúvida no ar. ?Só falo como será meu time em cima da hora?, disfarçou, para criar clima de suspense, já que não tem cartas na manga para colocar em jogo. ?Quero dificultar ao máximo o trabalho do Abel?, lembrou, ao referir-se ao amigo e técnico rival. Renato levou tão a sério sua tentativa de esconder a tática que não orientou sequer um coletivo durante a semana. ?Já conversei com dois jogadores que poderão ser surpresa. O pessoal já sabe o que fazer.? Qual pode ser a armadilha tática de Renato ninguém sabe. Mas, aparentemente, essa guerra de nervos não incomoda Abel Braga. Ao contrário. O treinador do Fluminense afirmou que tem certeza de que o Vasco atuará no ataque. ?Ora, alguém acha que, jogando em casa e com a obrigação de vencer, o Renato vai escalar, por exemplo, somente o Romário na frente?? Abel preferiu não esconder nada. Suas únicas dúvidas são o meia Petkovic e o zagueiro Igor, que sentem dores musculares. Caso o sérvio-e-montenegrino não tenha condições de atuar, o atacante Rodrigo Tiuí será o substituo. Na defesa, Zé Carlos está de sobreaviso para entrar. Ciente de que Romário é um perigo, o goleiro Kléber deu dicas sobre a atuação do atacante que até o ano passado defendia o Fluminense. ?Sei de como ele gosta de se colocar na área?, afirmou. ?Passei isso para os jogadores. Se houver pênalti, o Romário gosta de bater no canto direito.? A dica de Kléber pode fazer parte da estratégia de confundir o rival. De qualquer forma, o goleiro sabe que o clássico é decisivo para o futuro dos dois times. Para o Vasco, a vitória significa distanciar-se de vez da luta pelo descenso. Para o Fluminense, ganhar mantém a esperança de chegar ao título.