Vasco x Palmeiras será no domingo O jogo entre Vasco e Palmeiras, pela quarta rodada do Torneio Rio-São Paulo, teve a sua data mais uma vez alterada. A partida, inicialmente marcada para este domingo, foi passada para sábado. Os dois clubes reclamaram e, agora, alegando problemas no policiamento em São Januário, a direção da Liga voltou o confronto para domingo, às 17 horas, no Rio.