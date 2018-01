Vasco: Ygor passa bem após cateterismo O volante Ygor, do Vasco, realizou nesta quinta-feira um cateterismo para corrigir uma arritmia cardíaca, em um hospital da zona sul. O problema do jogador, de 20 anos, foi constatado esta semana, quando os resultados dos exames do coração realizados para a temporada de 2005 ficaram prontos. De acordo com o cardiologista Eduardo Saad, que realizou a cirurgia, o problema de Ygor foi resolvido e a possibilidade de voltar é mínima. O médico ainda explicou que o atleta receberá alta nesta sexta e, em aproximadamente duas semanas, poderá voltar a treinar. "Os exames feitos pelo Ygor detectaram uma anomalia elétrica, um problema que nasceu com ele. Para resolvê-lo, fizemos uma caterização dessa anomalia com um catéter", explicou Saad. Em seguida, o médico comparou as doenças cardíacas do jogador do Vasco e do zagueiro Serginho, do São Caetano, que morreu em campo em 2004. "O Ygor tinha somente um problema elétrico no coração, já o Serginho era no músculo." Saad ainda contou que o cateterismo em Ygor foi necessário, porque o esforço físico realizado pelo jogador poderia provocar a morte súbita. "Ele ficará fazendo exames periódicos. Mas, a possibilidade de a anomalia retornar é de 1% a 2%", contou o médico.