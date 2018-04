Com losangos, vaza suposta nova camisa do Palmeiras

Uma suposta nova camisa do Palmeiras tem circulado pela internet nos últimos dias e mostra um modelo um pouco diferente do que o time tem utilizado atualmente. A principal novidade é o fato do novo uniforme ter desenhos quadriculados na camisa.

Em esquema de pré-venda, as novas camisas já estão sendo comercializadas na loja oficial do clube, pela internet. O modelo masculino custa R$ 229,99 e o feminino saí por R$ 199,99. O envio está previsto para o dia 4 de junho.

O clube ainda não confirma a data oficial do lançamento do novo uniforme, mas deve acontecer no início da semana que vem. O lançamento de um novo modelo de camisa é um indício de que o acordo entre Palmeiras e Adidas está próximo de ser renovado.

O clube negocia desde o fim do ano passado a renovação de contrato com a fornecedora de material esportivo. O vínculo anterior acabou em dezembro do ano passado e os lados fizeram um acordo para prorrogar o contrato por mais uma temporada, com valores inferiores ao mercado.