Vecchio celebra evolução após lesão e quer reforçar o Santos no clássico

O meia Emiliano Vecchio tem um objetivo para os próximos dias no Santos, neste período sem partidas por causa das Eliminatórias: ficar em condições de reforçar a equipe no clássico diante do Corinthians. Em fase final de recuperação de uma lesão muscular, o argentino voltou a treinar com bola e espera estar apto para atuar no dia 10 de setembro, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Vecchio está afastado dos gramados desde o dia 26 de julho. Na vitória por 4 a 2 sobre o Flamengo, pela Copa do Brasil, sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita. A expectativa era de que ficasse até três meses afastados dos gramados, mas a recuperação aconteceu mais rapidamente do que o esperado.

"A lesão me pegou em um momento em que eu estava muito bem, inclusive fisicamente. Foi uma abertura de perna que foi muito infeliz para mim, e no princípio eu poderia ficar fora de dois meses e meio a três meses, mas já estou trabalhando com bola, com uma expectativa boa para voltar contra o Corinthians. Quero estar disponível para o treinador também no jogo da Libertadores (dia 13 de setembro, contra o Barcelona de Guayaquil)", declarou o jogador nesta quarta-feira.

Vecchio explicou que tem se dedicado muito nas últimas semanas para acelerar a recuperação, mas fez questão de exaltar, também, o trabalho do fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan, além dos outros profissionais do departamento médico do clube.

"Estou otimista, pois trabalhei com bola segunda, terça, hoje. Trabalhando muito forte, em dois períodos. Nesta quinta-feira, vou fazer um exame e saber as minhas condições. Logo no dia seguinte à minha lesão, eu falei ao Rosan que eu precisava voltar rápido, nem que eu ficasse o dia inteiro com ele (risos). E o Rosan me disse que eu voltaria. Ele fez um trabalho espetacular junto com os outros fisioterapeutas."