Veja a votação completa da Fifa O brasileiro Ronaldinho Gaúcho recebeu nesta sexta-feira, em cerimônia da Fifa realizada no Teatro de Ópera de Zurique, o troféu de melhor jogador do mundo em 2005, em votação feita entre técnicos e capitães dos países filiados à entidade máxima do futebol mundial. O resultado oficial é o seguinte: .1. RONALDINHO GAÚCHO (BRA) 956 votos .2. Frank Lampard (ING) 306 .3. Samuel Eto´o (CAM) 190 .4. Thierry Henry (FRA) 172 .5. ADRIANO (BRA) 170 .6. Andriy Shevchenko (UCR) 153 .7. Steven Gerrard (ING) 131 .8. KAKÁ (BRA) 101 .9. Paolo Maldini (ITA) 76 10. Didier Drogba (CMA) 65 11. Michael Ballack (ALE) 64 12. RONALDO (BRA) 63 13. Zinedine Zidane (FRA) 55 14. Zlatan Ibrahimovic (SUE) 36 15. DECO (POR-BRA) 24 16. Román Riquelme (ARG) 20 17. ROBINHO (BRA) 19 18. David Beckham (ING) 17 19. Wayne Rooney (ING) 17 20. Cristiano Ronaldo (POR) 13 21. Ruud Van Nistelrooy (HOL) 11 22. Michael Essien (GAN) 11 23. Raúl González (ESP) 8 24. Pavel Nedved (RCH) 8 25. Arjen Robben (HOL) 5 26. CAFU (BRA) 3 27. Jay Jay Okocha (NGR) 3 28. Alessandro Nesta (ITA) 3 29. ROBERTO CARLOS (BRA) 3 30. Gianluigi Buffon (ITA) 1.