Veja as imagens dos protestos que tomaram o Brasil neste sábado

SÃO PAULO - Na tarde deste sábado, vários protestos aconteceram nas principais capitais do País. A maioria ocorreu de forma pacífica, exceto em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na capital paulista, os manifestantes e a Polícia Militar entraram em confronto na Rua Barão de Itapetininga, na região do Theatro Municipal.

No Rio, a confusão começou quando a passeata, até então pacífica, chegou à Rua Francisco Otaviano, que liga Copacabana ao bairro de Ipanema. Os cerca de 30 black blocs que estavam no meio da manifestação provocaram os policiais militares, que ameaçaram prendê-los. Confira as imagens das manifestações: