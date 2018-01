Love desencanta no Corinthians e Palmeiras tropeça. Veja os gols

Há algum tempo que um fim de semana não acumulava tantos gols pelos quatro cantos do País. E, desta vez, com show de diversos artilheiros no Brasileirão como o corintiano Vagner Love, que fez as pazes com as redes ao anotar duas vezes diante do Cruzeiro. Guerrero, no Flamengo, e Ricardo Oliveira, no Santos, também desencantaram após jejum recente. Lucas Pratto fez duas vezes diante do Palmeiras e acabou com o jejum de vitórias do vice-líder Atlético-MG. Confira a rodada dos goleadores:

CORINTHIANS 3 x 0 CRUZEIRO

ATLÉTICO-MG 2 X 1 PALMEIRAS

FLAMENGO 2 x 1 SÃO PAULO

SANTOS 5 x 2 AVAÍ

INTERNACIONAL 2 x 0 ATLÉTICO-PR

BOTAFOGO 2 x 3 PAYSANDU