Veja os reforços e opine qual clube fica mais forte para o Brasileirão

Com o fechamento da janela de transferências nesta terça-feira, já é possível analisar quais foram os clubes brasileiros que trouxeram bons reforços para suas equipes, alguns fizeram boas apostas sem afetar a vida financeira. Entre os times paulista, o São Paulo lidera a lista com quatro contratações, as últimas foram anunciadas ontem à noite, quando o tricolor confirmou a chegada do atacante Andrés Chavez, do Boca Juniors, e o lateral Júlio Buffarini, que estava no San Lorenzo e foi negociado por R$6,5 milhões, em contrato válido por três temporadas.

CONFIRA AS CONTRATAÇÕES:

SÃO PAULO:

Lateral Júlio Buffarini, ex-San Lorenzo (ARG)

Atacante Andrés Chavez, ex-Boca Juniors (ARG)

Centroavante Gilberto, ex-Chicago Fire (EUA)

Atacante Christian Cueva, ex-Toluca (MEX)

SANTOS:

Zagueiro Fábian Noguera, ex-Banfield (ARG)

Zagueiro Renan Montanha, ex-ABC

Lateral Paulinho, ex-Santo André

Atacante Copete, ex-Atlético Nacional (COL)

CORINTHIANS:

Técnico Cristóvão Borges, estava sem clube

Atacante Bruno Paulo, ex-Audax

PALMEIRAS:

Atacante Leandro Pereira, ex-Brugge (BEL)

FLAMENGO:

Atacante Leandro Damião, pertence ao Santos mas jogou a última temporada no Bétis (ESP)

Meia Diego, ex-Fenerbahçe (TUR)

Zagueiro Réver, ex-Internacional

Zagueiro Donatti, ex-Rosario Central

FLUMINENSE:

Meia Claudio Aquino, ex-Independiente (ARG)

Atacante Henrique Dourado, ex-Vitória de Guimarães (POR)

Meia Danilinho, Querétaro (MEX)

Atacante Alexis Rojas, ex-Sportivo Luqueño (PAR)

Meia Marquinho, ex-Udinese (ITA)

Atacante Wellington Silva, ex-Arsenal (ING)

INTERNACIONAL:

Centroavante Ariel Nahuelpán, ex-Pachuca (MEX)

Atacante Nico López, ex-Nacional (URU)

Goleiro Marcelo Lomba, ex-Bahia

Técnico Paulo Roberto Falcão, estava sem clube

Zagueiro Leandro Almeida, ex-Palmeiras

Atacante Vinicius Balotelli, ex-Audax

GRÊMIO:

Zagueiro Walter Kanneman, ex-Atlas (MEX)

Atacante Matheus Babi, ex-Macaé

Atacante Negueba, ex-Coritiba

Zagueiro Wallace, ex-Flamengo

CRUZEIRO:

Centroavante Ramón Ábila, ex-Huracán (ARG)

Volante Denílson, ex-Al Wahda

Lateral Ezequiel, ex-Criciúma

Meia Rafinha, ex-Al-Shabab

Atacante Rafael Sóbis, ex-Tigres (MEX)

ATLÉTICO-MG:

Meia Rômulo Otero; ex-Huachipato (CHI)

Zagueiro Ronaldo Conceição, ex-River Plate (URU)

Atacante Fred, ex-Fluminense

ATLÉTICO-PR:

Lateral Rafael Galhardo, ex-Anderlecht (BEL)

SPORT:

Atacante Luiz Carlos Ruiz, ex-Atlético Nacional (COL)

Lateral Apodi, ex-Kuban Krasnodar (RUS)

Meia Lucas Fernandes, ex-Fluminense

PONTE PRETA:

Volante Maycon, ex-Corinthians

FIGUEIRENSE:

Técnico Argel, ex-Internacional

VITÓRIA:

Meia Serginho, ex-Santos

Atacante Rodrigo Ramallo, ex-The Strongest (BOL)

SANTA CRUZ-PE:

Meia Danilo Pires, ex-Bahia

Meia Marcinho, estava sem clube

Zagueiro Wellington, ex-Palmeiras

Zagueiro Luan Peres, ex-Portuguesa