Veja quem é a "dona" de Luizão A advogada Gislaine Nunes começou a aparecer no cenário do futebol brasileiro a partir de 26 de março do ano passado. Naquele dia passaram a vigorar modificações na Lei Pelé, que alteraram consideravelmente o vínculo entre jogadores e clubes de futebol, com o fim do passe. A medida representou não apenas o começo de uma era de incertezas para clubes e jogadores, como também o surgimento do nome de Gislaine, corintiana assumida e uma das mais destacadas especialistas em defender jogadores. Leia mais no Jornal da Tarde