Vélber comemora nova oportunidade O sorriso, marca de Vélber, estava apagado há algum tempo no São Paulo. Vinha em baixa, nem sendo relacionado para jogos. Hoje, porém, o brilho voltou. O meia treinou o coletivo entre os titulares e mesmo sabendo que pode perder a vaga para Tardelli - servindo a seleção sub-20 - comemorou muito a oportunidade. O técnico Emerson Leão ainda busca um companheiro ideal para Grafite no ataque. Já usou Jean, Nildo, Tardelli, Rondón e agora pode utilizar este paraense. "Espero que seja minha vez agora", disse, antes de mandar recado a Tardelli. "A gente precisa dele, mas ele não pode perder oportunidade na seleção", afirmou, rindo à toa. Vélber chegou ao clube com status de craque. Mas não conseguiu adaptação, seu futebol não rendeu o mesmo da época de Paysandu e ele acabou caindo em desgraça. Treinava, treinava e...nada de chance. "Mas nunca baixei a cabeça. E darei a volta por cima." Leão vem cobrando muito do jogador. Ensina-lhe como pegar na bola, o que fazer em campo, posicionamento. Hoje, o treinador saiu satisfeito. A aplicação no treino foi elogiada por Grafite. "Ele vive bom momento, e treinou bem no meu modo de ver", afirmou o artilheiro do time, que só não gosta do rodízio de companheiros. Por enquanto, adaptou-se melhor a Tardelli. "Atacante nato, o que chega mais perto do Luís Fabiano (ex-parceiro)." Nada, contudo, parece tirar a felicidade do meia. Nem as peraltices de Vélber Verón, seu filho de 2 anos. "Ele não tem jeito. Comprei uma pista de corrida e quebrou na mesma hora, as pipas nem dá tempo de soltar. No computador colocou uma moeda. O jeito é brinquedo de borracha", divertiu-se. "Vou comprar algemas e uma jaula." Na verdade, foi em Velbinho, onde encontrou forças para prosseguir na luta por vaga.