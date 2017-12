Velber festeja sua melhor atuação O meia Velber entrou no segundo tempo no lugar do zagueiro Alex e mudou a história do jogo para o São Paulo. Deu velocidade ao time, participou do segundo gol, marcado por Amoroso, e voltou a brilhar depois de muito tempo. "Foi uma de minhas melhores partidas pelo São Paulo", afirmou. "Mas isso é resultado do meu trabalho e dos meus companheiros. Felizmente, conseguimos vencer e acabar com a má fase." O meia ofensivo ressaltou a vontade que o time apresentou, especialmente no segundo tempo, quando atuou com um jogador a menos, depois da expulsão do atacante Roger Rodrigues. "Tivemos muita determinação. Saímos do vestiário com muito mais vontade", contou. O segredo: uma bronca geral do técnico Paulo Autuori no intervalo. "Ele olhou nos olhos de cada um e disse que se continuássemos de cabeça baixa, daquele jeito, não conseguiríamos nada", disse. "Conseguimos levantar a cabeça e viramos o resultado." Apesar da boa atuação, porém, o destino de Velber ainda não está definido. A diretoria pode envolver o jogador numa troca com o Omiya Ardija, do Japão, pelo atacante Christian, que deve acertar nesta segunda-feira sua contratação. Quem também pode acertar é o meia-atacante Leandro Bonfim, ex-Porto, de Portugal. O elenco viaja terça-feira para Porto Alegre, para enfrentar o Inter, quarta-feira, pela Copa Sul-Americana.