Vélber ganha nova chance com Leão O lema de Vélber nos últimos 15 dias de São Paulo era o seguinte: não baixar a cabeça nunca, seguir trabalhando, que uma hora a vaga de titular chegaria. Apesar de vir fazendo bons jogos, carregava o rótulo de eterno reserva. O sorridente paranaense cumpriu à risca sua determinação, batalhou e quarta-feira, diante do Paraná, em Curitiba, será o meia-direita na estréia do técnico Emerson Leão. Ótima hora para mostrar serviço, já que nos próximos dias deve ganhar nova concorrência. Depois de lutar por um espaço com Gustavo Nery e Marquinhos (negociados) e Souza e Danilo, deve ganhar a companhia de Tcheco. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa está otimista quanto à contratação do jogador do Al-Ittihad. "Fizemos os contatos e se ele conseguir a liberação, não haverá problemas para o acerto aqui", disse o dirigente, aguardando, ainda, um telefonema de Júnior sobre sua liberação do Parma. "Esperaremos até dia 13", informou. O último dia de inscrições é 14 de setembro. Vélber, que ganhou de Leão liberdade em campo, só quer saber de jogar. E nem se importa em ser chamado de Valber pelo treinador. "Eu só desejo o bem de todos aqui no São Paulo. Se for para ser titular, vai ser com muito esforço, não passando por cima de ninguém", vem dizendo a tempos.