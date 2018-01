Vélber promete que Paysandu não cai Depois de ter perdido 8 pontos no Tribunal, o Paysandu tenta a recuperação dentro de campo. Na última quarta-feira já venceu o Fortaleza. E, neste sábado, será a vez de enfrentar o Flamengo, no Maracanã. A luta é para não cair, poir a equipe paraense está com 39 pontos e ocupa a 19ª colocação no Campeonato Brasileiro. Para este jogo no Rio, o técnico Ivo Wortmann não poderá contar com o zagueiro Jorginho, expulso diante do Fortaleza. Mas, em compensação, ele terá o retorno de outro zagueiro, André Dias, que cumpriu suspensão. Antes do embarque da delegação para o Rio de Janeiro, o meia Vélber fez uma promessa aos jornalistas paraenses. "Se o Paysandu for rebaixado para a segunda divisão eu paro de jogar futebol", avisou o jogador de 25 anos e que já começa a ser assediado por outros clubes.