Vélez bate o Boca Juniors e avança na Sul-Americana

O Vélez Sarsfield confirmou, nesta quarta-feira, a sua boa fase e conseguiu a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Em seu estádio, o José Amalfitani, em Buenos Aires, derrotou o Boca Juniors por 1 a 0 e avançou por ter empatado a partida de ida, no La Bombonera, por 1 a 1.

Atual campeão do Torneio Clausura do Campeonato Argentino, o Vélez Sarsfield já garantiria a vaga com um empate sem gols. Mas, aproveitando a má fase do Boca Juniors - com técnico novo (Alfio Basile) e mal no atual Torneio Apertura -, conseguiu fazer o gol da classificação com Jonathan Cristaldo, aos 15 minutos do segundo tempo.

Nas oitavas, o Vélez Sarsfield terá pela frente o Unión Española, do Chile, que eliminou o La Equidad, da Colômbia. A Confederação Sul-Americana de Futebol destinou três datas para a realização da próxima fase da competição: dias 23 e 30 de setembro e 7 de outubro.