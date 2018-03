Vélez bate Once Caldas por 2 a 0 O time argentino do Vélez Sarsfield derrotou o Once Caldas, da Colômbia, por 2 a 0, nesta terça-feira à noite, pela terceira rodada do Grupo 2 da Taça Libertadores da América. Lucas Valdemarín e Rolando Zárate fizeram os gols. Com este resultado, o Vélez alcança os quatro pontos e fica ao lado do Maracaibo, da Venezuela. A liderança do grupo segue com o Once Caldas, que soma seis. O Fênix, do Uruguai, é o lanterna com três pontos.