Vélez, com vitória histórica, é o 1.º na oitava-de-final O Vélez Sarsfield é o primeiro time a garantir sua classificação à próxima fase da Copa Libertadores. Nesta terça-feira o time argentino venceu por 4 a 3 o Universitario (PER), numa virada emocionante no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires (Argentina), pelo Grupo 5. Os cerca de 20 mil torcedores que estiveram no estádio viram o Universitario dar trabalho no primeiro tempo. Maceratesi, aos 40 segundos do primeiro tempo, abrir o placar. Bustamante empatou aos cinco, mas Sangoy colocou os peruanos novamente na frente aos sete. E, para complicar, Centurión fez o terceiro aos 22 minutos. Porém, aos 42 minutos, começou a reação do Vélez. Escudero fez o segundo gol. Um susto aconteceu dois minutos depois, com a expulsão de Dário Ocampo. Mesmo com um jogador a menos, o empate saiu aos 47 minutos, ainda do primeiro tempo, com Mauro Zárate. Depois de muito insistir e pressionar, os argentinos conseguiram marcar o gol da vitória aos 42 minutos do segundo tempo, novamente com Escudero, num chute de fora da área. A vitória foi bastante comemorada pelos jogadores e pela torcida. Com estes três pontos, o Vélez lidera o Grupo 5 com 12 pontos, após quatro jogos (faltam duas rodadas para o encerramento). O vice-líder é o Rocha (URU), que tem apenas quatro, mas ainda enfrenta a LDU (EQU), terceira com três pontos, na madrugada de quinta-feira. O Universitario (que deve demitir o técnico Juan Amador Sánchez), quarto e último com apenas um ponto, está praticamente eliminado.