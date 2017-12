Vélez e Pumas ficam no 0 a 0 O Vélez Sarsfield, da Argentina, e a equipe mexicana do Pumas empataram sem gols na noite de quarta-feira para quinta-feira, no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, na partida de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. A vaga para a final será definida na partida de quarta-feira, 30 de novembro, na capital mexicana. O Pumas começou o jogo de ontem, mas logo o Vélez melhorou e passou a dominar. E foi assim praticamente o jogo inteiro. No entanto, graças à grande atuação do goleiro Sergio Bernal, os argentinos não puderam converter em gol as oportunidades que surgiram. Em alguns instantes, o Pumas chegou a levar perigo ao gol argentino. O empate acabou sendo um resultado justo.