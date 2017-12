Vélez garante vaga e encara Chivas nas quartas-de-final Depois de ter vencido o Newell´s Old Boys por 4 a 2 no primeiro jogo das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América, o Vélez Sarsfield só administrou a vantagem e empatou por 2 a 2 nesta quarta-feira, em Buenos Aires, na partida de volta. Com o resultado, o time portenho garantiu a vaga nas quartas-de-final da competição. Precisando vencer por três gols de diferença, o Newell´s saiu na frente com Scocco aos sete minutos da etapa final, mas viu suas pretensões se dificultarem com a expulsão de Husain por jogo violento. Para piorar, Somoza, de pênalti, empatou aos 30. Mesmo com um a menos, o Newell´s ainda conseguiu marcar com Colace, aos 39 minutos, mas Ocampo empatou novamente já nos acréscimos. Na próxima fase, o Vélez encara o Chivas, do México, que eliminou os colombianos do Independiente de Santa Fé. O primeiro jogo será em Guadalajara, na próxima quarta-feira. O da volta será na seguinte, em Buenos Aires.