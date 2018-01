Vélez goleia o Rocha e mantém 100% de aproveitamento O Vélez confirmou nesta terça-feira que é o melhor time da Copa Libertadores da América. O time argentino foi a Maldonado, no Uruguai, e goleou o Rocha por 5 a 0, gols de Ereros (três), Zárate e Bustamante. Com isso, manteve o aproveitamento de 100% dos pontos na competição: ganhou os cinco jogos que disputou pelo Grupo 5. Com 15 pontos e um jogo ainda por fazer, contra a LDU, em casa, o Vélez já assegurou, no mínimo, o posto de segundo melhor líder. O único que pode ultrapassá-lo é o Chivas, que tem 10 pontos no Grupo 1 e ainda duas partidas a disputar: visita o Caracas, nesta quarta-feira, e depois recebe o Cienciano. Como tem 12 gols de saldo, contra três do Chivas, é possível que um empate contra a LDU garanta a vantagem do Vélez de jogar em casa todas as partidas de volta nas fases eliminatórias. O Rocha, com quatro pontos, já está eliminado. A segunda vaga do Grupo 5 ficou com a LDU, que tem nove pontos.