Vélez não terá Castromán na partida contra o Chivas O meia Lucas Castromán, principal jogador do Vélez Sarsfield, não viajou neste domingo com a delegação e está fora do jogo desta terça-feira, contra o Chivas, que abre as quartas-de-final da Libertadores, embora não tenha nenhum problema de contusão. Segundo a agência EFE, o jogador teria discutido durante com o técnico Miguel Russo nos últimos dias, e ficou irritado por não fazer parte da lista de 16 convocados pelo técnico da seleção argentina, José Pekerman, para os dois dias de convivência em Madri, que começam nesta segunda-feira. Também não viajou o atacante Rolando Zárate, que ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa direita. O Vélez é a equipe de melhor campanha na Libertadores até agora, e tem a vantagem de decidir em casa todos os confrontos de mata-mata. O vencedor desse duelo com o Chivas enfrenta, nas semifinais, quem passar no confronto entre São Paulo e Estudiantes, que começa na quarta-feira, na Argentina.