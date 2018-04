Vélez sai na frente no clássico argentino das oitavas da Libertadores

ROSÁRIO - O Vélez Sarsfield saiu na frente, nesta quarta-feira, nas oitavas de final da Copa Libertadores. Mesmo jogando na cidade de Rosario, o time de Buenos Aires derrotou o Newell´s Old Boys por 1 a 0 e leva vantagem para o confronto de volta, no dia 14 de maio, no estádio José Amalfitani, na capital argentina. O gol da partida foi marcado por Allione, aos 17 minutos do segundo tempo.

O vencedor do duelo entre Vélez Sarsfield e Newell´s Old Boys terá pela frente, nas quartas de final, quem avançar do confronto entre Corinthians e Boca Juniors, que reeditarão a final da Libertadores do ano passado. O primeiro jogo entre eles, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, acontecerá na próxima quarta.

A fase de oitavas de final da Libertadores continua nesta quinta, às 22h15 (horário de Brasília), com o jogo entre Real Garcilaso, clube do Peru com apenas três anos de existência, e Nacional, do Uruguai, na cidade peruana de Cuzco.