Vélez Sarsfield busca substituto para La Volpe

O ex-técnico da seleção Sub-20 da Argentina Hugo Tocalli é o principal candidato ao comando do Vélez Sarsfield após a saída de Ricardo La Volpe, disseram à Efe fontes do Clube. Tocalli dirigiu a seleção argentina campeã do mundo Sub-20 no Canadá, em julho, e foi auxiliar de José Pekerman na Copa da Alemanha, em 2006. O presidente do Vélez Sarsfield, Álvaro Balestrini, admitiu seu interesse em contratar Tocalli, que há 14 anos foi diretor das categorias de base do clube, antes de fazer parte da comissão técnica das seleções argentinas. Se não for possível um acordo com Tocalli, o Vélez deve procurar o ex-jogador Mauricio Pellegrino, que se aposentou no último ano.