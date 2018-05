Vélez Sarsfield empata em casa e é eliminado na Libertadores

BUENOS AIRES - O Vélez Sarsfield lutou, lutou, lutou, mas não conseguiu nesta terça-feira a vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Mesmo com dois jogadores a menos, o time argentino chegou a estar ganhando por 2 a 1 do Nacional, do Paraguai, mas não conseguiu marcar o gol da classificação. No último lance, sofreu o gol do empate por 2 a 2, que assegurou os visitantes na próxima fase.

Na partida de ida, o Nacional havia ganhado em Assunção por 1 a 0. Assim, avançou para as quartas de final, em que jogará contra o vencedor do duelo entre Arsenal, da Argentina, e Unión Española, do Chile, que se enfrentam nesta quarta em Santiago - em sarandi houve empate por 0 a 0.

Com o gramado encharcado com a forte chuva que caiu em Buenos Aires, o Vélez Sarsfield teve dificuldades para passar pela defesa do Nacional. O primeiro gol só saiu aos 30 minutos do segundo tempo com Jorge Correa. Só que aos 34 Romero cometeu pênalti, foi expulso e viu o Nacional empatar com Torales.

Na base do desespero, o Vélez Sarsfield foi todo ao ataque e conseguiu o segundo, aos 40 minutos, novamente com Jorge Correa. Dois minutos depois, Canteros foi expulso e deixou o time da casa com dois a menos. Mesmo assim, os argentinos foram ao ataque e, em um contragolpe mortal, aos 48, o Nacional empatou com Acevedo.

VAGA URUGUAIA

Também com muita emoção, o Defensor conseguiu a classificação. Em Montevidéu, o time uruguaio derrotou o The Strongest por 2 a 0 - gols de Arrascaeta e Nicolas Olivera -, devolvendo o mesmo placar sofrido na Bolívia, e fez o duelo ser decidido na disputa por pênaltis. Com duas defesas do goleiro Martin Campaña, o Defensor avançou com a vitória por 4 a 2.

Nas quartas de final, o clube de Montevidéu enfrentará o vencedor do duelo entre Atlético Mineiro e Atlético Nacional, de Medellín. Na semana passada, na Colômbia, o time da casa ganhou por 1 a 0 e agora joga pelo empate no jogo da volta, nesta quinta, em Belo Horizonte.