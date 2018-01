Vélez Sarsfield ganha e fica perto da classificação O Vélez Sarsfield (ARG) está perto de garantir sua classificação no Grupo 5 da Copa Libertadores. Venceu nesta terça-feira o Universitario, do Peru, por 1 a 0, na casa do adversário, e assim chega aos nove pontos na classificação, abrindo cinco de vantagem sobre o Rocha (URU), segundo colocado. A vitória no Estádio Monumental, em Lima (PER), foi garantida graças a um gol de falta de Leandro Gracián, aos 25 minutos do segundo tempo. Agora, as duas equipes voltam a se enfrentar, mas desta vez na Argentina, na abertura do returno deste grupo, no próximo dia 14 de março (terça-feira que vem). Como já tem três partidas disputadas e cinco pontos de vantagem sobre o segundo (seis sobre o terceiro colocado), uma nova vitória praticamente garante o time argentino na próxima fase.