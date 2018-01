Vélez Sarsfield ganha título argentino O Vélez Sarsfield derrotou, neste domingo, o Estudiantes de La Plata por 3 a 0, em Buenos Aires, e conquistou o título do Torneio Clausura do futebol argentino, com uma rodada de antecipação, graças à derrota do Racing para o Banfield por 1 a 0. Com 38 pontos, o Vélez abriu seis de vantagem para o time de Avellaneda. Os gols do título foram marcados nos primeiros 27 minutos de jogo, com Fabián Cubero, Rolando Zárate e Lucas Castromán. Essa é a sexta conquista nacional na história do Vélez Sarsfield, que conseguiu classificação para a próxima edição da Copa Libertadores da América.