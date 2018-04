Vélez Sarsfield marca no final e derrota Unión Española

O primeiro gol do jogo aconteceu aos 23 minutos do primeiro tempo. López recebeu um passe do lado direito do ataque e, com o gol vazio, só teve o trabalho de tocar para as redes e abrir o placar para o Vélez Sarsfield. Dez minutos depois, num contra-ataque pela esquerda, Ramírez chutou cruzado no canto esquerdo baixo do goleiro Montoya para empatar para os chilenos.

Na segunda etapa, o Unión Española conseguiu a virada em outro contragolpe. Aos 15 minutos, novamente Ramírez recebeu dentro da área e, na saída de Montoya, tocou rasteiro para o gol. Na base do desespero e com bolas aéreas na área chilena, a vitória do Vélez Sarsfield saiu em gols de Rosende (contra), aos 45, e Zárate, aos 48 minutos.

Para avançar às quartas, o Unión Española precisa bater os argentinos por 1 a 0, 2 a 1 ou dois ou mais gols de diferença. Um novo 3 a 2, mas para os chilenos, leva a decisão da vaga para os pênaltis. Quem passar do confronto encara o vencedor do duelo entre Internacional e Universidad de Chile.