Vélez Sarsfield vence e dispara na liderança do Grupo 5 O Vélez Sarsfield, da Argentina, não teve muito trabalho para derrotar o Rocha, do Uruguai, por 3 a 0, na noite desta terça-feira, no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, pelo Grupo 5 da Copa Libertadores da América. Os gols da equipe argentina foram assinalados por Emanuel Centurión, aos 34 minutos do primeiro tempo, Leandro Gracián, aos 30 do segundo tempo, e Lucas Castromán, aos 38 do tempo final. Com a vitória, o Vélez assumiu a liderança isolada do grupo, com seis pontos. O Rocha segue com apenas um ponto, na terceira colocação, ao lado do Universitário (Peru).