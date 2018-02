Vélez Sarsfield vence fora de casa e lidera o Grupo 5 A equipe do Vélez Sarsfield, da Argentina, venceu por 3 a 1 a Liga Deportiva Universitaria de Quito, na noite de terça-feira, na capital equatoriana, pela primeira rodada do Grupo 5 da segunda fase da Copa Libertadores. Com o resultado, o Vélez lidera a chave com três pontos. Os gols do time argentino foram assinalados por Leandro Somoza (36 minutos do primeiro tempo), Leandro Gracián (20 do segundo) e Rolando Zárate (39 do segundo). Patricio Urrutia descontou para a Liga (10 minutos do tempo final).