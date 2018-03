Vélez tem última chance na Libertadores O Vélez Sarsfield define nesta terça-feira, diante do Once Caldas, seu futuro na Copa Libertadores. Na lanterna do grupo 2, com apenas 1 ponto, o time argentino encara os colombianos, líderes com 6, com a obrigação da vitória. Pelo grupo 6, também nesta terça, Táchira (2 pontos) e Libertad (1) enfentam-se e o perdedor já da adeus ao torneio. Na chave 9, a do Coritiba, o peruano Sporting Cristal (4) recebe o paraguaio Olimpia (1).