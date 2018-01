Vélez vence a primeira na Mercosul O Vélez Sarsfield conseguiu na noite da terça-feira a sua primeira vitória na Copa Mercosul ao derrotar, pelo grupo D, o Peñarol por 3 a 0. O jogo iniciou a quinta rodada da competição. Com a vitória, o time argentino somou cinco pontos e divide a terceira colocação ao lado do time uruguaio. Talleres e São Paulo são os líderes, com seis. Os gols da partida foram marcados por Jonás Gutiérrez, Leandro Gracián e Federico Domínguez.