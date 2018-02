Vélez vence fácil o Danúbio na estréia pela Libertadores O Vélez Sarsfield começou a disputa da Copa Libertadores da América com o pé direito. Nesta terça-feira, o time argentino derrotou o Danúbio por 3 a 0, no Estádio José Almafitani, em Buenos Aires, e deu um grande passo para conseguir a classificação à fase de grupos da competição continental. Na próxima semana, em Montevidéu, pode perder por até dois gols de diferença para obter a vaga. Por jogar em casa, o Vélez começou a partida no ataque e rapidamente conseguiu a vantagem com o gol de Mauro Zárate após uma bela jogada coletiva, aos 13 minutos. Até o intervalo, o time argentino perdeu algumas chances claras, mas só conseguiu ampliar na segunda etapa. Aos dois minutos, Gustavo Baldorín chutou forte e rasteiro para marcar e, aos 28, Mauricio Pellegrino fez o seu de cabeça. A partida marcou a estréia oficial do técnico Ricardo Lavolpe no comando do Vélez Sarsfield. Depois de comandar a seleção do México até a Copa do Mundo da Alemanha - foi eliminado nas oitavas-de-final pela Argentina -, o treinador foi para o Boca Juniors, onde só conseguiu o título da Recopa Sul-Americana. No Torneio Apertura, entregou o título de mão beijada para o Estudiantes e foi demitido no final do ano. Quem passar do confronto entre Vélez e Danúbio será integrado ao Grupo 4. Os seus adversários serão Internacional, Emelec (Equador) e Nacional (Uruguai).