Vélez vence mais uma na Libertadores O Vélez Sarsfield assumiu a liderança do Grupo 1 da Taça Libertadores da América 2001 nesta quinta-feira ao vencer o Junior de Barranquila por 2 a 0. Os gols foram marcados por Víctor Muller aos 6 e 14 minutos do primeiro tempo da partida. No primeiro jogo pela competição, o time argentino havia vencido o Universitário, do Peru, por 2 a 0 e segue na ponta da tabela com seis pontos ganhos.