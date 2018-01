Vélez vence o Newell´s fora de casa no clássico argentino Time de melhor campanha na Copa Libertadores da América, o Vélez Sarsfield conquistou um ótimo resultado nesta quinta-feira ao vencer o Newell´s Old Boys fora de casa por 4 a 2, pela primeira partida das oitavas-de-final. Detalhe: o time portenho jogou desde os 13 minutos do segundo tempo com um a menos, já que Zárate foi expulso pelo árbitro Horácio Elizondo. Com o resultado, o Vélez pode até perder por 2 a 0 na próxima quarta-feira, em Buenos Aires, que se classifica para as quartas pelo critério de gols marcados fora de casa. Zárate, Somoza (dois) e Ereros marcaram os gols do Vélez e Spolli e Scocco descontaram para o Newell´s. O jogo foi paralisado por diversas vezes na etapa final devido a incidentes causados pela torcida do Newell´s. Com isso, terminou 30 minutos além do horário previsto. O vencedor desse confronto encara o ganhador de Chivas (MEX) x Independiente Santa Fé (COL) na próxima fase. No primeiro jogo, os mexicanos fizeram 3 a 0 em casa.